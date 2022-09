Gungrave G.O.R.E. su Xbox Game Pass dal giorno del lancio: è ufficiale

Gungrave G.O.R.E. sarà compreso sin dal giorno del lancio, il 22 novembre 2022, su Xbox Game Pass. Sarà quindi giocabile senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati da Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Disponibile da subito anche in cloud, per la gioia di tutti quelli che sfruttano la loro sottoscrizione con apparecchi alternativi, come smartphone, tablet e smart TV.

La voce sull'inclusione di Gungrave G.O.R.E. nell'Xbox Game Pass si era già diffusa nei giorni scorsi, ma ora c'è l'ufficialità e può essere data per certa.

L'annuncio è stato dato dallo studio di sviluppo Iggymob tramite le pagine di Xbox Wire e comprende anche un invito a seguire il gioco al prossimo Tokyo Game Show, dove sarà presente.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Gungrave G.O.R.E., in cui abbiamo scritto:

Gungrave G.O.R.E è un gioco dalle potenzialità straordinarie, a patto di capirne e apprezzarne i suoi limiti strutturali. Naturalmente è ancora presto per sbilanciarsi, la nostra paura più grande è che possa durare soltanto una manciata di ore, o che non abbia la varietà necessaria per tenere botta fino ai titoli di coda, ma questo potremo scoprirlo soltanto più avanti, quando finalmente potremo mettere le mani sul gioco completo. Quanta manca? A detta loro molto poco. Noi siamo già pronti.