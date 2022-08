Gungrave G.O.R.E. sarà su Xbox Game Pass al lancio, stando a un'email di Microsoft

A quanto pare anche Gungrave G.O.R.E. potrebbe arricchire il catalogo di Xbox Game Pass nei prossimi mesi. L'action shooter pubblicato da Prime Matter e sviluppato da Iggymob è stato infatti menzionato tra quelli in arrivo al lancio nel servizio in un'email promozionale inviata da Microsoft.

La segnalazione arriva da @MauroNL3 che ha condiviso su Twitter delle immagini dell'email inviata ai giocatori tedeschi. Successivamente è arrivata un'ulteriore segnalazione dall'utente @CrazyJay83 che ha condiviso la medesima email, ma in lingua francese. In entrambe Gungrave G.O.R.E. viene menzionato come uno delle prossime new entry del Game Pass, assieme a High on Life e Pentiment.

Tuttavia non possiamo escludere a priori che potrebbe trattarsi di un errore o un malinteso. Gungrave G.O.R.E. pochi giorni fa durante la Gamescom 2022 è stato protagonista di un nuovo trailer che ne ha svelato la data di uscita ufficiale e in tale occasione non è stato menzionato in nessun modo il suo possibile ingresso nel Game Pass. A questo punto dunque non ci resta che attendere un chiarimento ufficiale da parte di Microsoft Xbox e Prime Matter.

In Gungrave G.O.R.E. vestiremo i panni di Grave, un pistolero in cerca di vendetta, definito come l'antieroe per eccellenza e una vera e propria macchina da guerra. Il gioco mescola meccaniche da sparatutto in terza persona a combattimenti corpo a corpo, creando un mix di azione alquanto frenetica. Il gioco presenta una campagna single player da 12 ore circa che ci farà affrontare un'avventura sanguinolenta attraverso un sud-est asiatico reimmaginato in chiave dark e futuristica. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro Provato di Gungrave G.O.R.E..

La data di uscita di Gungrave G.O.R.E. è fissata per il 22 novembre, con il gioco che sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4.