Gungrave G.O.R.E., data di uscita annunciata con un trailer alla Gamescom 2022

Gungrave G.O.R.E. ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer durante la Gamescom 2022: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 22 novembre.

Forte del character design di Ikumi Nakamura, Gungrave G.O.R.E. ci metterà nei panni di un antieroe armato fino ai denti, determinato ad affrontare orde di nemici nell'ambito di "una storia di vendetta, amore e lealtà".

Nel gioco potremo divertirci con meccaniche sparatutto in terza persona, attaccando in maniera diretta i nostri avversari e facendoli letteramente a pezzi grazie alla potenza devastante dell'arsenale a disposizione del protagonista.

"Lo sparatutto stylish in terza persona incontra le arti marziali corpo a corpo per dare vita a combattimenti che scorrono come una danza. Usa le doppie pistole Cerberus con proiettili infiniti e la Bara Evoluzione trasformabile per scatenare brutali combinazioni di colpi in un trionfo di stile", si legge nella sinossi ufficiale.

"Vivi una storia di vendetta, amore e lealtà, con una modalità in singolo da oltre 12 ore, pensata per gli appassionati di Grave e non solo. Parti per un'epica avventura attraverso il sud-est asiatico, riscoprendo location reali rivisitate in chiave dark e futuristica."