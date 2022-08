Goat Simulator 3, nuovo video di gameplay dalla Gamescom 2022

Goat Simulator 3 è protagonista di un nuovo video di gameplay, catturato da IGN durante la Gamescom 2022. Il filmato include sei minuti di azione in-game, ed è ovviamente all'insegna delle situazioni più assurde che ci siano.

Come saprete, abbiamo provato Goat Simulator 3 ed è stata un'esperienza che ci ha segnati profondamente, visto che il titolo di Coffee Stain Studios punta ad arricchire ulteriormente la formula che già conoscevamo.

"Goat Simulator 3 è il gioco più folle che vedremo in uscita nel 2022, su questo siamo abbastanza certi", ha scritto la nostra Giordana nel suo articolo. "Tutto ciò che Coffee Stain ha creato sembra rispondere alla domande "perché no?". Capre che guidano trattori? Perché no. E capre con il jetpack? Perchè no."

"Tutto è concesso nel grande e ricco mondo di Goat Simulator 3 ed è proprio questa enorme libertà, unita a una vasta mappa e ai numerosi potenziamenti speciali che fanno davvero la differenza che rendono l'esperienza davvero divertente."

Il video di IGN conferma tutto questo mentre la capra corre, scalcia, salta, distrugge tutto ciò che trova lungo il cammino e partecipa ad attività sempre più particolari nell'ampio sandbox a sua disposizione.