Fantastic Four, il regista del nuovo film Marvel sarà Matt Shakman di WandaVision?

Fantastic Four, l'atteso film Marvel dedicato al celebre quartetto creato da Stan Lee e Jack Kirby, potrebbe avere un regista: secondo Deadline sono in corso trattative fra Disney e Matt Shakman.

Dopo aver diretto diversi episodi di WandaVision (qui la recensione), Shakman potrebbe dunque essere l'uomo scelto per riportare sullo schermo i Fantastici Quattro, a diversi anni di distanza dalle pellicole che hanno già visto protagonisti questi eroi.

Non c'è ancora stata un'offerta formale, si legge nel report, ma pare che il regista e la produzione, in primis Kevin Feige, stiano discutendo e che le cose procedano bene. Insomma, a meno di sorprese si raggiungerà un accordo.

Come sappiamo, il film dei Fantastic Four era stato affidato a Jon Watts, già regista di Spider-Man: No Way Home, ma per qualche motivo la cosa non è andata in porto.

Il progetto dovrebbe fare il proprio debutto nelle sale cinematografiche alla fine del 2024, dunque immaginiamo che Disney voglia mettere insieme una squadra al più presto e passare alla fase successiva, con i vari casting.