Gamescom 2022: tra ONL e Future Games Show, siete soddisfatti delle novità presentate?

La Gamescom 2022 si avvicina alla conclusione e dunque approfittiamo del "Parliamone" giornaliero per tirare le somme sulle novità presentate alla kermesse di Colonia. Certo la manifestazione proseguirà fino a domenica 28 agosto, così come la nostra copertura con anteprime e speciali, ma il grosso degli annunci è stato fatto nei giorni scorsi, soprattutto nell'Opening Night Live e il Future Games Show, e difficilmente vedremo ulteriori novità nel weekend da questo punto di vista.

Notoriamente la Gamescom è un appuntamento più contenuto rispetto all'E3 (quest'anno nuovamente sostituita dal Summer Game Fest) e in particolare l'edizione 2022 ha visto la quasi totale assenza di Sony, Nintendo e Microsoft.

Sony si è limitata a presentare il Dualsense Edge, il nuovo controller "Pro" di PS5, anche se la novità più grande dalla compagnia giapponese è arrivata pochi giorni dopo e non è stata affatto positiva: stiamo ovviamente parlando dell'aumento di prezzo di PS5. Anche Nintendo non ha partecipato direttamente all'evento, limitandosi ad organizzare un Nintendo Treehouse con protagonisti Splatoon 3 e Harvestella. La direzione presa dalle due compagnie è chiara: piuttosto che concentrare i loro annunci solo in grossi eventi, preferiscono distribuirli nel corso dell'anno tramite gli State of Play e Nintendo Direct. Microsoft invece ha partecipato alla Gamescom ma il suo appuntamento di sei ore andato in onda ieri è servito praticamente per riassumere le novità degli Xbox Studios e delle terze parti in arrivo su Xbox, PC e Game Pass. In compenso è arrivata la data di uscita di Pentiment, il nuovo RPG di Obsidian.

Per forza di cose l'assenza/scarsa partecipazione di questi tre giganti ha ridimensionato la Gamescom 2022. Tirando le somme comunque gli annunci non sono mancati e i due appuntamenti principali, l'Opening Night Live e il Future Games Show, sono stati entrambi eventi piacevoli da seguire e dall'ottimo ritmo.

In particolare lo show condotto da Geoff Keighley in due ore ha mostrato quasi 40 giochi. Tra le novità dell'Opening Night Live non possiamo non citare il ri-annuncio di Dead Island 2 che arriverà nei negozi a febbraio del prossimo anno dopo un'attesa durata 8 anni. Abbiamo visto poi un primissimo assaggio di Everywhere, l'ambizioso open world tripla A di Build a Rocket Boy, lo studio fondato da Leslie Benzies, l'ex presidente di Rockstar. Tra i reveal dell'evento di Geoff Keighley segnaliamo anche Dune Awakening, l'MMO Survival di Funcom, New Tales of the Borderlands di Telltale, il reboot The Lords of the Fallen e Under the Waves, la nuova avventura narrativa di Quantic Dream.

Abbiamo poi rivisto in azione titoli già annunciati e in dirittura d'arrivo nei negozi nei prossimi mesi e nel 2023, come The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers e il "Pinocchiosouls" Lies of P. Per tutte le altre novità vi rimandiamo al nostro riassuntone dell'Opening Night Live della Gamescom 2022.

Il Future Games Show come al solito è stato caratterizzato da produzioni sicuramente meno blasonate e progetti indipendenti, ma non per questo poco interessanti. In poco più di un'ora abbiamo visto susseguirsi circa 50 giochi, tra cui remake di System Shock, Layers of Fear, Goat Simulator 3 e novità come il metroidvania Teslagrad 2 e Rooted, un MMO di stampo survival. Anche in questo caso vi invitiamo a leggere il nostro recap dell'evento se già non lo avete fatto.

Non sono mancati poi annunci e novità slegati ai due eventi principali della Gamescom 2022. Ad esempio, in questi giorni abbiamo rivisto in azione Company of Heroes 3, Wanted: Dead, Atomic Hearts, Steelrising, mentre giusto pochi minuti fa è stata annunciata la data di uscita di Gungrave G.O.R.E..

Ma ora lasciamo la parola a voi. Siete soddisfatti delle novità presentate durante la Gamescom 2022 o ritenete che l'edizione di quest'anno sia stata un po' sottotono? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.