AEW Fight Forever, video di gameplay con Kenny Omega e Adam Cole dalla Gamescom 2022

AEW Fight Forever, il nuovo gioco di wrestling sviluppato da Yuke's, è stato presentato alla Gamescom 2022 con un video di gameplay con protagonisti Kenny Omega e Adam Cole.

A qualche giorno di distanza dal trailer di AEW Fight Forever per il THQ Nordic's Digital Showcase 2022, il progetto degli autori di Smackdown Vs. Raw si mostra in azione con alcune sequenze in-game che appaiono convincenti.

Sembra infatti che sia stato fatto un buon lavoro sulle animazioni e lo stile grafico in generale, meno votato al realismo a tutti i costi e poco appesantito dagli effetti: che sia voluto o meno, il risultato finale appare piacevole.

Per il resto, le meccaniche non sembrano molto distanti da quelle che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, quando Yuke's collaborava con THQ prima e 2K Games poi per le edizioni annuali di WWE.