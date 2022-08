Sifu: data di uscita dell'update estivo, include modificatori del gameplay e nuovi costumi

In occasione della Gamescom 2022, i ragazzi di Sloclap hanno annunciato che l'aggiornamento estivo di Sifu sarà disponibile su PS5, PS4 e PC a partire dal 31 agosto 2022. L'update gratuito include dei modificatori per il gameplay, un nuovo sistema di punteggi e costumi extra per il protagonista, che sono stati presentati nel trailer qui sotto.

A detta degli sviluppatori, i nuovi modificatori per il gameplay sono l'ideale per i giocatori che hanno già completato Sifu e ora cercano una sfida ancor più impegnativa. Grazie a questa opzione infatti potrete modificare vari aspetti del bilanciamento e delle dinamiche di gioco. Ad esempio, potrete annullare l'efficacia della guarda del protagonista, ridurre i suoi punti vita al minimo e impedire che raccolga armi e oggetti lanciabili. Allo stesso modo, se preferite un livello di sfida meno impegnativo e più spensierato siete liberi di depotenziare i nemici o regalarvi HP infiniti.

Il nuovo sistema di punteggi invece dovrebbe riflettere meglio la bravura dei giocatori, dato che "terrà conto di ogni pugno, calcio, spazzata e rifinitura eseguiti, stilando una classifica basata sulla fluidità, l'efficienza e la varietà."

Infine sono stati aggiunti due costumi: "Wuguan" è una divisa con equipaggiamento tattico e sarà disponibile solo per gli acquirenti della Deluxe Edition di Sifu, mentre "Master Hand" sarà a disposizione di tutti i giocatori ed è caratterizzato da un lungo e stiloso abito nero e un cappello alla moda.