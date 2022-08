Killer Klowns from Outer Space: The Game, i pagliacci invadono la Gamescom

L' anteprima di Killer Klowns from Outer Space: The Game vi spiegherà come gli autori riprendano esattamente questa premessa e la trasforma in un videogioco multiplayer online, in cui l'obiettivo è catturare gli umani nei panni dei Klown oppure usare ingegno e gioco di squadra per liberarsi una volta per tutte dei maledetti pagliacci-alieni.

"Venerdì 13 è stata la miccia, ma Killer Klowns sarà la fiamma", dice Randy Greenback, ex-sviluppatore di Friday 13th: the Game che ora è al lavoro su una simile trasposizione di un altro classico del cinema horror anni '80. Film a basso budget realizzato dai Fratelli Chiodo, Killer Klowns from Outer Space è esattamente quello che il titolo lascia intendere. I Klown sono alieni assassini che hanno l'aspetto di terrificanti pagliacci (anche la loro nave spaziale assomiglia al tendone di un circo) e arrivano sulla Terra con il solo obiettivo di catturare gli umani, intrappolarli in bozzoli di zucchero filato e usare una cannuccia per succhiarne il sangue. Se vi sembra trash, senza senso e disturbante, è esattamente quello che lo rendeva unico.

Clown dallo spazio profondo

Anche se Killer Klowns from Outer Space è nelle mani di un team sostanzialmente diverso, Randy Greenback non nasconde quella che è la chiara base di partenza per la realizzazione del nuovo progetto. Quando lo abbiamo incontrato alla Gamescom 2022, lo sviluppatore ha menzionato a più riprese Friday 13th: the Game, per sottolineare le (tantissime) somiglianze tra i due giochi e mettere in evidenza le più importanti differenze.

Come Friday, anche Killer Klowns è un gioco multiplayer asimmetrico, in cui sette giocatori umani devono collaborare per sopravvivere alla minaccia di tre pericolosi Klown, a loro volta controllati da una seconda squadra.

La prima differenza importante sta però nel numero di giocatori dalla parte dei cattivi. "In Friday 13th il giocatore che controllava Jason era da solo contro tutti", dice Greenback. "Era una responsabilità troppo grande per una sola persona, e per avere possibilità di vincere dovevi essere molto bravo. In Killer Klowns invece puoi giocare un po' più rilassato, e se non sei particolarmente capace nei panni di un Klown, puoi sempre affidarti ai tuoi compagni di team". Fuggire da tre nemici anziché uno cambia però anche il livello di allerta e di ansia da parte dei giocatori umani. "Se in Friday 13th ti capita di vedere Jason che sta attaccando un compagno sei in ansia, certo, ma almeno sei tranquillo perché sai che è lontano da te. In Killer Klowns i nemici sono tre, e anche se ne vedi uno o due in lontananza, il terzo potrebbe trovarsi alle tue spalle in qualsiasi momento".