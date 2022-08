Nintendo Treehouse annunciato: data e orario dell'evento con Splatoon 3 e Harvestella

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Treehouse che andrà in onda giovedì 25 agosto 2022 alle 18:30 italiane. I protagonisti della presentazione saranno Splatoon 3 e Harvestella.

Potrete seguire il Nintendo Treehouse del 25 agosto 2022 sul canale YouTube ufficiale di Nintendo a questo indirizzo o direttamente dal player qui sotto a partire dall'orario indicato. La presentazione sarà suddivisa in tre segmenti.

Nel primo segmento ci sarà un approfondimento della modalità single-player di Splatoon 3. Il secondo, invece, sarà dedicato alla demo Splatfest World Premiere che aprirà i battenti tra pochi giorni, con stage e suggerimenti sulle strategie da adottare per trionfare sugli avversari. Insomma, si tratta di un'ottima occasione per rivedere in azione lo "splattatutto" in arrivo su Nintendo Switch il 9 settembre 2022.

Il terzo e ultimo segmento invece sarà dedicato ad Harvestella, di cui verrà presentato il primo video gameplay in assoluto. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un promettente gioco di ruolo misto a un simulatore di agricolura in stile Harvest Moon in arrivo il prossimo 4 novembre sia su Nintendo Switch che su PC. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato ad Harvestella.