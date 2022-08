Gamescom 2022: i giochi annunciati e quando vederli

Cerchiamo di capire cosa ci aspetta dalla Gamescom 2022 in termini di giochi presenti e di possibili annunci. L'evento non ha ancora raggiunto i fasti del passato, ma non mancheranno occasioni per vedere qualcosa di nuovo e, si spera, promettente. In particolare sono quattro gli eventi da aspettare, in cui vedremo il maggior numero di giochi: Opening Night Live, Xbox Booth Live, Future Game Show e Awesome Indie Show. Scopriamo quindi quali saranno i giochi della Gamescom 2022 e quali aspettative nutriamo per i vari eventi.

Opening Night Live - Martedì 23 agosto ore 20:00

Hogwarts Legacy sarà uno dei titoli dell'evento

L'Opening Night Live sarà l'evento principale della Gamescom 2022, almeno in termini mediatici, nonché quello in cui dovrebbero concentrarsi gli annunci relativi alle più grosse tra le produzioni di prossima uscita. Geoff Keighly, il patron della serata, ha creato il solito hype intorno alle possibili presenze, svelando in anticipo alcuni dei giochi che si paleseranno durante la serata per ingolosire maggiormente il pubblico. Vediamo quali sono:

Goat Simulator 3

Gotham Knights

High on Life

Hogwarts Legacy

Honkai Star Rail

New Tales of Borderlands

Nuova proprietà intellettuale di Unknown Worlds (Subnautica, Genetic Species II)

Return to Monkey Island

Sonic Frontiers

The Callisto Protocol

The Expanse: Telltale Series

The Outlast Trials

Da notare che New Tales of Borderlands non è stato inserito nell'elenco da Keighley, ma è emerso successivamente tra le varie voci di corridoio, in questo caso confermata, che circondano l'Opening Night Live. Come potete vedere si tratta di titoli noti, ma molto attesi, a parte la nuova proprietà di Unknown Worlds, di cui non si sa niente. Comunque sia stiamo parlando dello sviluppatore di Subnautica e Natural Selection 2, quindi sicuramente merita un po' di fervore.

Per il resto si tratta soprattutto di conferme di titoli che hanno già saputo destare la curiosità generale, come The Callisto Protocol, horror stile Dead Space di cui si è parlato parecchio negli ultimi mesi, Sonic Frontiers, che ha il dovere di dissipare i dubbi emersi guardando il primo materiale ufficiale, Return to Monkey Island, che ancora rimane per la gran parte un mistero e così via. Si tornerà a guardare anche Gotham Knights e Hogwarts Legacy, titoli di cui si sa praticamente tutto ma che fa sempre piacere rivedere. La nuova Telltale sarà presente almeno con due giochi, il che indica una certa vitalità dello studio di sviluppo. Insomma, a prescindere dai titoli non ancora annunciati, già questo elenco basta a farci ritenere l'Opening Night Live meritevole di essere guardata.

Possibilità di sorprese: alta, sicuramente è l'evento in cui si vedranno più annunci di peso, per quanto non crediamo a livello degli eventi di giugno.