Jetpack Joyride 2, la recensione del seguito del celebre endless runner

C'è stato un tempo in cui sui dispositivi mobile si sperimentava di continuo: meccaniche, strutture, controlli in grado di rendere bene su touch screen, esperienze più o meno brevi, più o meno immediate. Ebbene, alcune idee si sono rivelate davvero efficaci e hanno portato al successo chi le ha concretizzate, come nel caso di Halfbrick Studios.

Il team di sviluppo australiano ha lavorato a diverse conversioni di giochi per console nei suoi primi anni di vita, per poi tirare fuori dal cilindro, in rapida successione, due progetti come Fruit Ninja e Jetpack Joyride. Il resto, come si sul dire, è storia: i titoli in questione hanno totalizzato centinaia di milioni di download, uscendo anche dai confini del mobile gaming per approdare su console.

Come spesso accade, lo studio non è mai riuscito a bissare questi successi, che tuttavia sono rimasti ben impressi nella mente di tantissime persone. E così, dopo undici anni, eccoci alle prese con la recensione di Jetpack Joyride 2, pubblicato in esclusiva temporale su Apple Arcade: anche dalle parti di Cupertino hanno sentito nominare questa serie e da lì a stipulare un accordo il passo è stato breve.