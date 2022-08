Crime O'Clock annunciato, è il nuovo gioco dagli italiani Bad Seed

Lo sviluppatore italiano Bad Seed e l'editore Just For Games hanno annunciato Crime O'Clock, gioco d'investigazione dallo stile visivo peculiare in cui il giocatore dovrà risolvere dei misteri esplorando ed esaminando degli scenari giganteschi e manipolando il tempo. Uscirà nel corso del 2023 su PC e Nintendo Switch.

Crime O'Clock è un gioco di esplorazione e indagine con una trama ricca e profonda. Indaga su casi attraverso il tempo, esplorando mappe in continua evoluzione per rivelare una storia che attraversa le epoche. Sarai abbastanza bravo a trovare gli indizi per risolvere i misteri? Ricorda: il crimine non dorme mai!

Se vi interessa, potete andare sulla pagina Steam di Crime O'Clock e metterlo nella lista dei desideri.

-ALLARME! ALLARME! IL CONTINUUM SPAZIO TEMPORALE E' IN PERICOLO!

"Un altro gioco simile a "Dov'è Waldo"? Ovviamente no!"

"Un altro gioco simile a "Dov'è Waldo"? Ovviamente no!"

- Viaggi nel Tempo

In qualità di detective, il tuo obiettivo è quello di risolvere crimini che non sarebbero dovuti accadere, viaggiando attraverso il tempo.

Ogni mappa è esplorabile in differenti momenti della storia, che dovrai analizzare attentamente per risolvere casi di hackeraggio, omicidio, furto e molti altri.

Ma un filo conduttore unisce strani eventi che si stanno dipandando attraverso i secoli...

- Una mappa in continuo cambiamento

Qualcosa o qualcuno sta interferendo con il flusso spazio-temporale. Dovrai scovarlo!

Una GIGANTESCA mappa zoomabile per ogni epoca sarà il teatro delle tue avventure, fatte di deduzioni e indizi da trovare.

TU dovrai ricorrere al metodo deduttivo per mettere assieme i pezzi.

E risolvendo i casi, la mappa cambierà, sbloccando avventure sempre nuove.

- EVA - Strumenti e sistemi di aiuto

Come avrai intuito, sei di fronte a un gioco punta-e-clicca nel quale dovrai mettere alla prova le tue capacità di ragionamento se vorrai risolvere i crimini!

Ma non sarai solo in questo compito: EVA, un'intelligenza artificiale avanzata, ti aiuterà con suggerimenti e strumenti.

Grazie ai sistemi di EVA, avrai nuovi modi per trovare indizi e prove: le fasi deduttive si alterneranno a puzzle e meccaniche d'azione, per rendere l'esperienza di gioco più completa.

Man mano che la tua avventura proseguirà, EVA aggiornerà i suoi sistemi sbloccando nuove funzionalità.

-Esplora cinque differenti epoche :

L'epoca Steampunk con automi, folli invenzioni e misteri gotici.

La città di Atlantide con i suoi cristalli magici e la sua utopica e pacifica civiltà.

E altre che non è ancora tempo di rivelare!

Buona fortuna, Detective! Il crimine non dorme mai!