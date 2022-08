Valkyrie Elysium: avvistata la demo per PS5 e PS4 nel database PlayStation

A quanto pare a breve i giocatori PS5 e PS4 potranno provare in anteprima Valkyrie Elysium, il nuovo action GDR di Square Enix, dato che è stata avvistata una demo all'interno del database PlayStation.

La segnalazione arriva come al solito da PlayStation Game Size, account che monitora il database di Sony per poi condividere soffiate su nuovi giochi, date di uscita e così via su Twitter. Stando alle informazioni condivise la demo di Vakyrie Elysium dovrebbe arrivare "presto" su PS5 e PS4. Il leaker ha condiviso anche l'immagine di copertina della versione di prova, trafugata sempre dai file del database PlayStation.

Supponiamo che Square Enix potrebbe annunciare e pubblicare la demo durante il corso della Gamescom 2022 di questa settimana oppure in occasione del presunto State of Play o PlayStation Showcase in programma per settembre. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Valkyrie Elysium sarà disponibile su PC, PS5 e PS4 dal 29 settembre 2022. È un action RPG in terza persona che riprende parte degli elementi di storia, universo e personaggi della serie Valkyrie Profile e li rimescola creando un gioco nuovo maggiormente incentrato sull'azione.