The First Descendant, annunciato con trailer e immagini il looter shooter di Nexon

The First Descendant è stato annunciato da Nexon con un trailer, le prime immagini e svariati dettagli. Si tratta di un looter shooter in sviluppo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, che sarà disponibile con una beta su Steam dal 20 al 26 ottobre.

A diversi mesi dal trailer di Project Magnum, il progetto assume dunque un'identità precisa, delle piattaforme di riferimento e una struttura a base cooperativa per quattro giocatori che promette tanto divertimento.

The First Descendant, mosso dal potente Unreal Engine 5, ci metterà al comando di un manipolo di guerrieri, i Discendenti appunto, impegnati a contrastare l'avanzata di Karel e il suo esercito di alieni invasori.

I quattro personaggi che potremo usare nel gioco vantano caratteristiche e abilità differenti. Lepic è un combattente versatile, munito di potenti pistole integrate nel suo braccio, mentre Viessa comanda l'aria fredda ed è in grado di congelare i propri avversari.

Bunny può sferrare devastanti attacchi elettrici, mentre infine Ajax è il classico tank potente e inarrestabile, ma che non si fa mancare il potere di spostarsi istantaneamente nello spazio. Contro di loro orde di extraterrestri ed enormi boss man mano più coriacei e pericolosi.