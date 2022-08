Destiny 2 Showcase, seguitelo con noi stasera su Twitch!

Questa sera andrà in onda il Destniy 2 Showcase alle 18:00 italiane. Si tratta di un appuntamento davvero da non perdere per i fan, dato che in questa occasione Bungie svelerà il futuro del suo MMO. Ovviamente la redazione di Multiplayer.it seguirà in diretta l'appuntamento su Twitch, commendando dal vivo tutte le novità annunciate.

L'appuntamento è dunque per questa sera sul nostro canale Twitch un po' prima dell'avvio dell'evento: a partire dalle 17:30 troverete già online Luca Porro, Emanuele Gregori e lo YouTuber Lorenzo Divus, che introdurranno le possibili novità annunciate durante lo showcase di Destiny 2 per poi arrivare al succo della questione quando inizierà la diretta di Bungie, alle 18:00.

Cosa possiamo aspettarci? Lo showcase annuale di Destiny 2 è solitamente l'appuntamento per la community più grande atteso, dato che solitamente è il palcoscenico dove Bungie svela i suoi piani per il futuro del gioco.

"È giunto il momento", recita la descrizione ufficiale dell'evento. "Ora che il nostro destino sta per essere svelato, gli abitanti dell'Ultima Città volgono lo sguardo al cielo e alle stelle come noi, in cerca di speranza. E sebbene in passato abbiamo trionfato contro ogni probabilità, stavolta è diverso. Ma se davvero non c'è alcuna via di scampo, lotteremo con coraggio fino alla fine, come fanno le leggende. Unisciti ai guardiani e sii testimone del nuovo capitolo di Destiny 2."

Il piatto forte della serata dunque probabilmente sarà Lightfall (o "Eclissi" per la versione italiana), la prossima espansione di Destiny 2, e le nuove sfide che attendono i Guardiani. Non mancherà poi uno sguardo approfondito sui contenuti, gli eventi e le novità della Stagione 18, che inizierà subito dopo la fine della diretta, e dettagli sull'Arco 3.0, ovvero il rework per la sottoclassi elementali di tipo arco.

Voci di corridoio parlano anche di un possibile crossover tra Fortnite e Destiny 2, con Ikora Ray, Zavala e compagni che potrebbero invadere l'isola della battaglia reale di Epic Games. Staremo a vedere.