Opening Night Live della Gamescom 2022, seguite l'evento con noi su Twitch!

Questa sera a partire dalle 20:00 italiane andrà in onda l'Opening Night Live della Gamescom 2022, l'evento di apertura che offrirà agli appassionati un'abbondante scorpacciata di trailer e annunci di spessore. La redazione di Multiplayer.it ovviamente seguirà dal vivo lo show di Geoff Keighley sul nostro canale Twitch, commentando dal vivo tutte le novità e i giochi mostrati per l'occasione.

L'appuntamento sul nostro canale Twitch inizierà con un po' di anticipo: Vincenzo Lettera, Luca Porro, Emanuele Gregori, Francesco Serino e Pierpaolo Greco, che sarà in collegamento direttamente dall'evento, saranno online già dalle 19:00 per fare il punto sui giochi presenti e le loro aspettative, in attesa dello show vero e proprio che inizierà alle 20:00.

L'Opening Night Live della Gamescom 2022 durerà circa due ore e ospiterà oltre 35 giochi. Tra quelli già confermati troviamo anche Hogwarts Legacy, Gotham Knights, il nuovo Tales from Borderlands, Return to Monkey Island, Sonic Frontiers e The Callisto Protocol, giusto per citarne alcuni. Non mancheranno ovviamente anche annunci a sorpresa e reveal di titoli inediti, dunque si tratta di un appuntamento davvero da non perdere.

Potrete seguire lo streaming direttamente dal player in testa alla notizia o raggiungendo il nostro canale Twitch tramite questo indirizzo, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

Alle 17:30 invece non mancate all'appuntamento con il Destiny 2 Showcase di Bungie.