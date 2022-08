Pentiment: data d'uscita ufficiale per il nuovo gioco Obsidian su Xbox Game Pass

In occasione della Gamescom 2022, Microsoft ha annunciato la data d'uscita di Pentiment, il nuovo gioco di Obsidian, che sarà disponibile dal 15 novembre 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, con lancio al day one all'interno di Xbox Game Pass.

Per l'occasione, sono stati aperti anche i preordini per il gioco ed è possibile anche avviare la preinstallazione del titolo a questo indirizzo, in attesa del lancio ed eventuali aggiornamenti del prossimo periodo.

Dopo una genesi concettuale piuttosto lunga, Pentiment è finalmente realtà ed è stato annunciato con trailer durante l'evento Xbox & Bethesda Showcase dello scorso giugno.

Come abbiamo descritto anche nel nostro Speciale dedicato a Pentiment, si tratta di un progetto di passione portato avanti soprattutto da Josh Sawyer, designer storico di Obsidian, come titolo di dimensioni contenute in termini di produzione ma dal notevole spessore e interesse.

Pentiment è un'avventura RPG investigativa caratterizzata da una particolare ambientazione medievale, tutta rappresentata sullo stile delle illustrazioni e delle miniature dei manoscritti dell'epoca. Nei panni di Andreas Maler, ci troviamo a dover indagare su una serie di misteriosi crimini nell'Alta Baviera del XVI secolo, cercando inizialmente di scagionare dalle accuse il nostro mentore, per poi prendere eventuali strade diverse a seconda delle scelte fatte.

La non linearità appare infatti essere un elemento portante del gioco, che consente al giocatore di scegliere come agire nelle indagini ed eventualmente anche giungere a conclusioni sbagliate. In tale caso, la storia prosegue comunque nell'arco di 25 anni e ci troveremo dunque a fronteggiare le conseguenze delle decisioni prese in precedenza, giuste o sbagliate che siano.