Hardspace: Shipbreaker arriva su PS5 e Xbox Series X|S, trailer e data d'uscita

Anche Hardspace: Shipbreaker ha avuto il suo spazio durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022, con un nuovo trailer che ha annunciato l'arrivo del gioco in versione PS5 e Xbox Series X|S, previsto per il 20 settembre 2022 anche su Xbox Game Pass.

Dopo l'arrivo su PC, dunque, l'interessante simulazione di "rottamatore" spaziale è in arrivo anche su console e sarà presto disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, peraltro con lancio al day one direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Hardspace: Shipbreaker che abbiamo pubblicato in occasione del lancio su PC.

Si tratta di un interessante gioco con elementi di simulazione, nel quale ci troviamo a interpretare una sorta di engineer dello spazio, impegnato in missioni di recupero di materiali all'interno di relitti spaziali. Con una visuale in prima persona, ci troviamo dunque a "passeggiare" tra esterni e interni di basi e navi alla deriva, cercando di portare a termine varie missioni di recupero utilizzando vari strumenti e in situazioni di rischio progressivo.

Varie modalità sono presenti tra storia, modalità libera e a tempo, il tutto peraltro presentato anche con una certa ironia di fondo sulla situazione lavorativa del protagonista e le richieste dell'azienda che commissiona le diverse "quest" in giro per lo spazio.