Genshin Impact: Versione 3.0 disponibile, nuovi contenuti e Primogem gratis

Come da programma, Genshin Impact si è aggiornato durante la notte alla Versione 3.0, con un grosso aggiornamento che ha portato con sé molti nuovi contenuti oltre a Primogem gratis, come da tradizione, per compensare l'interruzione del servizio durante l'update server.

L'aggiornamento al client del gioco viene effettuato automaticamente o selezionando la voce "update" nelle opzioni, e dovrebbe essere stato reso disponibile a partire dalla mezzanotte scorsa, con un periodo di manutenzione che si è esteso per circa cinque ore e che si è dunque concluso nella prima mattina di oggi, 24 agosto 2022.

Per l'occasione, è stato pubblicato anche un nuovo trailer durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022.

Come compensazione per il disturbo, MiHoYo ha messo a disposizione 600 Primogem gratis, che possono essere riscattate da tutti i giocatori che hanno raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore entro l'inizio dell'aggiornamento e devono essere richieste prima della fine della Versione 3.0, dunque c'è ancora del tempo.

Le note della patch sono molto sono molto estese e vi invitiamo a consultarle direttamente sul sito ufficiale di MiHoYo, vista l'estensione della descrizione, ma ci sono alcune novità di particolare rilevanza che possono essere riassunte anche qui sotto.

La Versione 3.0 di Genshin Impact ha introdotto, tra le altre cose, i seguenti nuovi contenuti: