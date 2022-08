Genshin Impact: nuovo trailer della versione 3.0 dalla Gamescom 2022

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022, Hoyoverse ha presentato un nuovo trailer di Genshin Impact per festeggiare l'imminente lancio della versione 3.0, che sarà disponibile da domani, 24 agosto 2022.

Il filmato dunque vede come protagonista Sumeru, la nuova vasta regione dal fascino esotico situata a ovest del Chasm e che si contraddistingue per le sue foreste lussureggianti e vasti deserti, ricchi di misteri da scoprire. È qui che proseguiranno le avventure del Traveler e di Paimon con una serie di nuove missioni principali.

Non mancheranno poi tanti nuovi personaggi nativi di questa regione, come Collei, Tighnari e Dori, alcuni dei quali in grado di sfruttare l'elemento Dendro e le nuove reazioni elementali. Ci saranno anche nuove missioni secondarie, segreti da scoprire, sfide, set di artefatti, boss dell'open world e molto altro ancora.

Giusto ieri, Hoyoverse ha annunciato gli orari della manutenzione programmata dei server di Genshin Impact per l'arrivo della versione 3.0. Inoltre è stata presentata anche Candace, il nuovo personaggio di Sumeru in arrivo con l'Update 3.1, previsto invece per fine settembre.