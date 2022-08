Atlas Fallen: trailer di annuncio dall'Opening Night Live 2022, il gioco degli autori di The Surge

Questa sera è andato in onda l'Opening Night Live 2022, l'evento di apertura della Gamescom 2022 condotto da Geoff Keighley. Uno dei giochi mostrati è stato Atlas Fallen in arrivo nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Tramite Steam possiamo leggere: "Risorgi dalla polvere e libera l'umanità dall'oppressione degli dei corrotti. Scivola sulle sabbie di una terra senza tempo, piena di pericoli remoti, misteri e frammenti del passato. Dai la caccia a mostri leggendari usando potenti armi mutaforma e devastanti abilità potenziate dalle sabbie in combattimenti spettacolari e avvincenti. Cerca e raccogli l'essenza dei tuoi nemici per sviluppare il tuo stile di gioco personale, forgiando una nuova era per l'umanità in una campagna in solitaria o interamente in cooperativa."

Avremo accesso al "potere delle sabbie" in un mondo fantasy denso di "segreti, luoghi e pericoli". Potremo dare la caccia a mostri sia da soli che in cooperativa.

Diteci, cosa ne pensate di questo gioco? L'Opening Night Live 2022 vi sta convincendo?