Homeworld 3: un nuovo trailer di gameplay alla Gamescom 2022

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato mostrato un nuovo trailer di gameplay dell'attesissimo strategico spaziale Homeworld 3, che si annuncia come davvero esplosivo. Il filmato ha mostrato diverse sequenze di gioco, che rendono bene conto dei progressi fatti dallo sviluppo.

Il filmato ha anche svelato la finestra di lancio del gioco: la prima metà del 2023. Diciamo che l'anno prossimo sarà decisamente intasato di uscite.

Leggiamo qualche dettaglio ufficiale:

Tattico, stupendo e davvero unico, il gioco di strategia in tempo reale vincitore del premio Gioco dell'Anno ritorna con Homeworld 3. Assumi il controllo e combatti con la tua flotta in uno sbalorditivo spazio tridimensionale mentre ti godi una storia acclamata dalla critica su scala galattica.

Hai completa libertà strategica. Enormi relitti spaziali chiamati megaliti portano il terreno 3D sul classico campo di battaglia di Homeworld. Usa i resti in rovina di un'antica civiltà per attirare i nemici in una brillante imboscata o nascondere la tua flotta da potenti nemici. Le fortezze brulicano di minacciose torrette e costringono le tue navi a pericolose manovre nelle trincee deietro le linee nemiche. Ma non puoi controllare tutto. Pericolosi fenomeni spaziali come tempeste di particelle e campi di asteroidi metteranno alla prova anche i comandanti più esperti.

Attacca i tuoi nemici frontalmente, con astute manovre d'affiancamento o addirittura dall'alto o dal basso. La balistica completamente simulata di Homeworld 3 rende coperture e linee di visuale considerazioni strategiche critiche. La tua flotta resta con te missione dopo missione. Le tue navi restano segnate dal combattimento. I piloti delle navicelle d'attacco e della nave capitale si scambiano importanti informazioni durante la battaglia.

Lo stile senza tempo di Homeworld si evolve con la tecnologia moderna, offrendo un senso delle proporzioni incredibile, oltre a distruzione e meraviglia mai viste prima. I caccia d'attacco volano in formazione tra i colossali Incrociatori con uno sfondo di stelle e nebulose. Navi iconiche si stagliano sui resti di antiche civiltà. Esplosioni schiantano e squarciano scafi mentre flotte si affrontano per raggiungere la vittoria.

100 anni orsono, Karan S'jet sbloccò l'accesso a una vasta e antica rete di portali iperspaziali, che aprì l'intera galassia al commercio e all'esplorazione. Un'era d'oro ebbe inizio per il suo popolo. Ma un'ombra, conosciuta come "anomalia", iniziò a diffondersi, inghiottendo portali e pianeti senza alcuna distinzione. Vendendo insorgere una minaccia contro la pace e la prosperità così duramente conquistate, Karan guidò una flotta verso l'anomalia in cerca di risposte. Non fece mai ritorno. Imogen S'jet, erede di Karan, è ora l'unica in possesso della chiave per districare il mistero che minaccia il futuro della galassia.

Una nuovissima modalità multigiocatore con co-op estende il gioco ben oltre la campagna. Fondendo il gameplay RTS con una struttura roguelike, uno o due comandanti possono affrontare una serie casuale di sfide in combattimento di flotta. Gestisci i tuoi punti di forza in ciascuna battaglia e ottieni potenti ricompense ad ogni vittoria. In base ai tuoi risultati, sbloccherai incredibili poteri che si mantengono tra una run e l'altra.

La prova definitiva delle abilità tattiche è la battaglia contro avversari umani. Affila i tuoi istinti nel combattimento contro le IA, prima di affrontare avversari umani in battaglie 1v1, tutti contro tutti o a squadre.