Atlas Fallen viene rivoluzionato dal maxi aggiornamento gratuito Reign of Sand, disponibile a breve

Tante novità

Deck13 ha pensato i contenuti di Reign of Sand sia per i nuovi giocatori, sia per quelli di ritorno. Per presentarli è stato pubblicato il classico trailer di lancio, che potete vedere qui di seguito.

Ma cosa c'è di nuovo in Reign of Sand? Scopriamo brevemente le aggiunte e i miglioramenti più significativi introdotti dall'aggiornamento, che ribadiamo essere completamente gratuito:

Una nuova area: Source - Esplorate misteriosi portali che conducono alla Source, un regno divino contorto pieno di nuove sfide in cui scatenerete nuove e potenti abilità Wraith.

- Esplorate misteriosi portali che conducono alla Source, un regno divino contorto pieno di nuove sfide in cui scatenerete nuove e potenti abilità Wraith. Nuovi nemici - Affrontate dei nuovi e formidabili Wraith come il massiccio Trasmutatore e l'agile Morfer.

- Affrontate dei nuovi e formidabili Wraith come il massiccio Trasmutatore e l'agile Morfer. New Game+ - Ripartite mantenendo tutti i progressi fatti, ossia abilità ed equipaggiamento, per una sfida ancora più difficile con nuovi nemici, meccaniche e sistemi di progressione.

- Ripartite mantenendo tutti i progressi fatti, ossia abilità ed equipaggiamento, per una sfida ancora più difficile con nuovi nemici, meccaniche e sistemi di progressione. Nuova modalità ultradifficile "Incubo di Nyaal" - Esclusiva del New Game+, offre la sfida definitiva per i veterani di Atlas Fallen.

- Esclusiva del New Game+, offre la sfida definitiva per i veterani di Atlas Fallen. Nuove Pietre dell'Essenza - Personalizzate il vostro stile di gioco con 25 nuovi vantaggi e abilità.

- Personalizzate il vostro stile di gioco con 25 nuovi vantaggi e abilità. Nuove sfide nel mondo aperto - Partecipate alle Corruption Breaches per trovare dei combattimenti molto difficili e ottenere ricompense speciali.

- Partecipate alle Corruption Breaches per trovare dei combattimenti molto difficili e ottenere ricompense speciali. Introduzione e doppiaggio rivisti - Il doppiaggio è stato completamente rivisto con l'aggiunta di nuovi doppiatori, incluso Ben Starr (Final Fantasy XVI, Warframe) come personaggio giocabile maschile.

Vediamo una ricca galleria di immagini dedicata alle novità introdotte da Reign of Sand:

Se queste novità non vi bastassero, ci sono anche delle nuove armature, delle nuove opzioni di personalizzazione, degli effetti visivi migliorati, la rielaborazione dell'interfaccia utente, la revisioni del lato sonoro e tante altre correzioni e miglioramenti.

Deck13 consiglia di avviare una nuova partita dopo l'installazione dell'aggiornamento, pur essendo possibile continuare a usare il vecchio personaggio.