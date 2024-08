La CPU Intel Core i7-12700KF cala ora al prezzo minimo storico su Amazon

Se siete in cerca di un nuovo processore per il vostro computer, potrebbe essere il momento giusto per fare un passo in avanti. Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una CPU Intel Core i7-12700KF. Lo sconto segnalato è del 17% rispetto al prezzo mediano indicato da Amazon. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato sulla piattaforma è 253.20€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e rappresenta un bello sconto rispetto alle cifre dell'ultimo periodo che salivano fino a 295€. La CPU è venduta e spedita da Amazon.