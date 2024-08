Digital Eclipse è aperta a collaborare con Nintendo, ma per ora non c'è niente in cantiere

Digital Eclipse , software house specializzata nella creazione di compilation documentaristiche come Atari 50: The Anniversary Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection e Llamasoft: The Jeff Minter Story, nonché in progetti monografici come The Making of Karateka e il remake di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, è aperta a collaborare con Nintendo, anche se per adesso non c'è niente in cantiere.

Niente è escluso

A esprimere quello che possiamo considerare un vero e proprio desiderio è stato Chris Kohler, il fondatore dello studio, in un'intervista concessa alla testata VGC, dove rispondendo alla domanda "Parlando di guanti bianchi, Nintendo non è interessata a collaborare con voi?" ha spiegato: "Come saprai, storicamente Other Ocean (la vecchia proprietaria di Digital Eclipse) realizzò l'edizione per 3DS di Minecraft per Nintendo e noi in passato abbiamo già fatto cose con Nintendo. Non penso che le porte siano chiuse, quindi sai, vedremo cosa accadrà in futuro. Sicuramente non c'è niente in sviluppo in questo momento."

L'idea sarebbe quella di curare una raccolta per la casa di Mario o qualcosa di simile, anche se Digital Eclipse sa che Nintendo ha una sua visione molto precisa per i suoi giochi del passato, che sta usando in particolare per arricchire l'offerta dell'abbonamento Nintendo Switch Online.

VGC ha anche chiesto se Digital Eclipse sarebbe interessata a collaborare con Nightdive Studios, team che come saprete è specializzato in edizioni rimasterizzate. A quanto pare però, c'è una certa distanza tra i due team:

"Loro si occupano di giochi un po' più recenti, mentre noi essenzialmente integriamo soluzioni basate sull'emulazione nel nostro motore... Ti amo Nintendo, ma - con Nintendo Switch che sta invecchiando, è sempre più difficile emulare piattaforme più recenti e farle funzionare bene sulla Switch. Quindi, c'è una certa distanza in termini di ciò che stiamo facendo."