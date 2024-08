Amazon Audible è gratis per 60 giorni per gli abbonati Prime: scoprite le più famose saghe in formato audio

Continua la interessantissima promozione di Amazon Italia che permette di accedere a 60 giorni di abbonamento gratuito per Amazon Audible se siete abbonati ad Amazon Prime. Si tratta della prova a tempo gratuita che di norma è da 30 giorni, se non siete abbonati. Se siete interessati all'abbonamento, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La promozione è valida se non avete utilizzato la prova gratuita di recente. Ricordate che una volta che i giochi gratuiti sono stati esauriti, il rinnovo sarà automatico e saranno scalati 9.99€ dalla vostra carta. Se non volete proseguire, dovrete disattivare il rinnovo automatico.