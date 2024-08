Vendite di PS5 in calo ma buoni risultati per PlayStation, nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale di Sony

Come atteso, Sony ha pubblicato il suo resoconto finanziario relativo al primo trimestre dell'anno fiscale 2024 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2024), da cui è emerso un quadro abbastanza piatto, a fronte di 2,4 milioni di PS5 vendute, per un gran totale di 61,7 milioni di unità.

Si tratta di un calo netto rispetto ai 3,3 milioni di PS5 vendute nello stesso periodo dello scorso anno. Detto questo, i risultati sono stati positivi per la divisione videogiochi di Sony, con vendite nel segmento "Giochi e Servizi di Rete" in aumento del 12% su base annua e un reddito operativo in crescita del 32% (da 49,2 miliardi di yen / 336 milioni di euro circa a 65,2 miliardi di yen / 444 milioni di euro circa).