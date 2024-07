Nintendo Switch Online riceve altri 3 giochi gratis di Game Boy Advance mai usciti prima dal Giappone

Si tratta insomma della serie completa di Densetsu no Starfy uscita su Game Boy Advance nei primi anni 2000 e stranamente mai arrivata in occidente, nonostante la notevole qualità dei titoli in questione.

Tre classici di Game Boy Advance sono stati aggiunti al catalogo scaricabile gratis dagli abbonati a Nintendo Switch Online , ma si tratta anche, in un certo senso, di novità assolute, visto che i tre giochi in questione non sono mai usciti dal Giappone in forma ufficiale prima.

Una trilogia da riscoprire

Uscita tra il 2002 e il 2004, la trilogia di Densetsu no Starfy è composta da avventure platform particolarmente colorate e allegre, caratterizzate dal tipico stile grafico in 2D della console in questione, particolarmente pulito e curato.

La caratterizzazione "estiva" li rende peraltro dei giochi molto apprezzabili proprio in questo periodo.

I tre giochi hanno per protagonista una stella marina chiamata Starfy, alle prese con diverse avventure al salvataggio di vari personaggi, cercando di ristabilire la page nel Pufftop Kingdom, tra mare, spiagge e varie altre ambientazioni.

I tre giochi possono essere scaricati da coloro che possiedono un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, dunque si tratta del tier superiore del servizio online di Nintendo. Il mese scorso abbiamo visto l'arrivo di giochi interessanti come A Link to the Past: Four Swords e Metroid: Zero Mission.