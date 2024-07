Disney Speedstorm è ora disponibile anche su iOS e Android: vediamo il trailer di lancio

L'attesa per gli utenti mobile è finalmente terminata: Disney Speedstorm è ora disponibile anche su iOS e Android, come conferma lo spettacolare (e velocissimo!) trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Gameloft.

Il gioco può essere scaricato gratis da App Store o Google Play e vanta gli stessi contenuti che gli utenti PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch hanno potuto apprezzare nel corso di questi mesi.

La versione mobile di Disney Speedstorm vanta controlli touch intuitivi, che rendono ogni gara un'esperienza elettrizzante. Dominare le piste, effettuare derapate spettacolari e sfruttare armi speciali è facilissimo, ma per chi preferisce una presa più solida è presente anche il supporto per controller Bluetooth.

Peraltro il titolo è stato disegnato con in mente cross-save, cross-progression e cross-play completo, dunque potremo portare avanti l'esperienza su qualsiasi dispositivo, che sia uno smartphone, un tablet o una console grazie al profilo condiviso.