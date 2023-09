Disney Speedstorm: la Stagione di Aladdin arriva con il passaggio alla versione free to play

Disney Speedstorm diventa free to play

Come già sapevamo, Disney Speedstorm sarà free to play dal 28 settembre 2023. È quindi chiaro che le novità della stagione di Aladdin sono state programmate per supportare la pubblicazione del gioco alle masse. Ad oggi il gioco era disponibile in Accesso Anticipato - ovvero a pagamento - in molteplici versioni che includevano vari contenuti premium che chiaramente non saranno dati gratuitamente ai giocatori della versione free to play.

Vi ricordiamo che abbiamo provato questo brillante gioco di kart che però ha qualche loot box di troppo.