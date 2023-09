Netflix DROP 01: il trailer dell'evento dedicato all'animazione mostra tante serie in arrivo

Netflix ha pubblicato un trailer per DROP 01, il suo evento dedicato all'animazione previsto per il 28 settembre alle 14:00 ora italiana. Il filmato ci permette di vedere alcuni scorci delle produzioni che saranno mostrate durante l'evento.

Ricordiamo che l'evento DROP 01 permetterà di vedere i primi episodi di Castlevania: Nocturne, la nuova serie animata di Netflix basata sulla saga di Konami. Tra una puntata e l'altra vi sarà però spazio per scoprire i prossimi prodotti di animazione della piattaforma di streaming, che includono anche Scott Pilgrim Takes Off, Sonic Prime, Blue Eye Samurai, Mastert of the Universe Revolution, Captain Laserhawk Blood Dragon Remix, nuove produzioni legate a Crystal Dynamics, Universal, Capcom e non solo.