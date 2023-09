Castlevania: Nocturne, il nuovo trailer mostra tanta azione e un brano musicale amato dai fan

Il nuovo trailer va subito nel vivo dell'azione e ci mostra una delle componenti più importanti dello show: l'azione, con scontri frenetici e piedi di magia e mostri. Se siete grandi fan di Castlevania potreste anche notare la presenza di un frammento di una cover orchestrale di "Divine Bloodlines", un brano musicale di Castlevania: Rondo of Blood, il gioco del 1993 che ha introdotto il personaggio di Richter Belmont, protagonista di Castlevania: Nocturne.

Castlevania: Nocturne - la nuova serie animata di Netflix basata sulla saga videoludica di Konami - è in arrivo. Il 28 settembre sarà possibile vedere la prima puntata, mentre ora è possibile ammirare il nuovo trailer ufficiale . Potete vedere il filmato qui sotto.

La storia di Castlevania: Nocturne

Ambientato più di 300 anni dopo gli eventi del primo Castlevania, Nocturne segue la storia di Richter Belmont - ultimo discendente vivente di Trevor e Sypha Belmont - che viene arruolato per combattere contro un gruppo di vampiri francesi che cospirano per evocare un "Messia Vampiro" e spegnere definitivamente il sole.

Questa nuova serie sarà guidata dallo showrunner Clive Bradley e dal produttore Kevin Kolde. Adi Shankar, che è stato produttore esecutivo della precedente serie di Castlevania, sta attualmente lavorando a diversi altri progetti legati ai videogiochi, tra cui gli adattamenti animati di Hyper Light Drifter e PUBG. Warren Ellis, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di sceneggiatore e showrunner di Castlevania, ha completato il lavoro sulla quarta stagione della serie ma è stato allontanato da qualsiasi futuro lavoro sul franchise in seguito alle accuse di manipolazione sessuale e abusi emotivi emerse nel 2020.

Vi segnaliamo inoltre che il primo episodio di Castlevania: Nocturne sarà trasmesso in anteprima il 27 settembre su Twitch e YouTube, prima dell'arrivo su Netflix. Non è chiaro al momento se vi sarà anche una versione italiana della prima puntata in anteprima o se sarà disponibile solo quella inglese.