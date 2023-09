Final Fantasy 14 diventerà free-to-play? Square Enix non ha piani, ma la prova gratuita si amplierà

Square Enix non ha "alcun piano" per rendere Final Fantasy 14 un free to play: parlando con Eurogamer, il director Naoki Yoshida ha chiarito che il gioco continuerà a richiedere un abbonamento mensile. Detto questo, è probabile che Square Enix continui a espandere la già notevole prova gratuita.

"Credo che la prova gratuita continuerà a essere ampliata, ma al momento non abbiamo intenzione di rendere gratuito il client stesso", ha dichiarato Yoshida.

"Dal momento che è stata investita un'enorme quantità di tempo e denaro nei pacchetti di espansione, i ricavi delle vendite del pacchetto di espansione stesso sono ancora molto importanti per continuare a realizzare espansioni [come Dawntrail] di questa portata. Vorremmo puntare costantemente al meglio anche dal punto di vista commerciale per continuare a realizzare tanti contenuti da gustare."