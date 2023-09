Marvel's Spider-Man 2: pubblicati due poster con Lizard e Peter con il costume di Venom

Insomniac Games è tornata alla carica sui social condividendo altri due poster di Marvel's Spider-Man 2 con protagonista il pericoloso Lizard e Peter con il costume nero infuso con i poteri del Simbionte.

Abbiamo già visto diverse sequenze di gameplay di Marvel's Spider-Man 2 in cui Peter utilizza questo nuovo costume nero come la pece, in grado di donargli nuove abilità, come dei tentacoli che possono afferrare più nemici o anche automobili contemporaneamente e scaraventarli a terra con grande forza.

Questo perché il costume altro non è che il Simbionte, un parassita alieno che dona al suo ospite una grande forza fisica e poteri unici, ma che lo rende al tempo stesso estremamente aggressivo e pericoloso. Il Simbionte, inoltre, dà origine anche a Venom, che come sappiamo sarà uno dei villain che dovremo affrontare nel gioco.

Lizard, il mostruoso essere mutato da dottor Curt Connors, è apparso nel gameplay trailer del PlayStation Showcase di maggio. Nel filmato abbiamo visto Kraven e i suoi soldati dare la caccia a questo essere come se fosse la preda in una battuta di caccia, ma siamo certi che Lizard in Marvel's Spider-Man 2 giocherà anche il ruolo di cacciatore.

Peter Parker (Black Suit)

Lizard