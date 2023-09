Onimusha: svelata la data di uscita dell'anime di Netflix assieme a un nuovo trailer

Netflix ha annunciato la data di uscita dell' anime di Onimusha , ispirata alla celebre serie videoludica di Capcom iniziata nel 2001 con Onimusha: Warlords. Sarà disponibile alla visione per gli abbonati al servizio di streaming a partire dal 2 novembre 2023 . Per l'occasione è stato svelato anche un nuovo trailer ufficiale, che trovate nel player sottostante.

Dettagli su trama e produzione

Diretta da Takashi Miike (Blade of the Immortal, Crows Zero, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Terra Formars) e Shinya Sugai dal team Sublimation (autore anche della serie Netflix di Dragon's Dogma), la serie racconterà una storia originale che seguirà le vicende del samurai Miyamoto Musashi, modellato a immagine e somiglianza dell'icona del cinema giapponese Toshiro Mifune, che affronterà i demoni Genma armato con l'iconico Guanto degli Oni visto anche nei videogiochi.

Per chi non lo sapesse, Onimusha è una serie action di Capcom ambientata nell'era Sengoku del Giappone (1467 - 1603), inizata con Onimusha: Warlords nell'ormai lontano 2001. I giochi propongono anche una serie di elementi soprannaturali, che come possiamo vedere dal trailer rivedremo anche nell'anime di Netflix.