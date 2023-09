Sea of Stars e Remnant 2, voti inferiori alle attese su Famitsu

È andata peggio a Remnant 2, accolto con voti davvero ottimi in occidente ma valutato dalla redazione della rivista nipponica con tre 8 e un 7, per un totale di 31/40. Chiaramente tutto il discorso ruota attorno al fatto che mediamente i voti di Famitsu sono piuttosto alti .

Come detto, sono eccellenti i voti di Sea of Stars assegnati dalla stampa occidentale, con una valanga di 9 e addiruttura qualche 10, mentre su Famitsu il gioco di Sabotage Studio si è dovuto accontentare di due 9, un 8 e un 7, per un totale di 33/40.

Pur essendo positivi, i voti di Famitsu assegnati a Sea of Stars e Remnant 2 appaiono inferiori rispetto alle attese. Parliamo infatti di due titoli accolti con grande entusiasmo dalla stampa internazionale, ma che la redazione giapponese non sembra aver apprezzato allo stesso modo.

Gli altri titoli recensiti

Fate/Samurai Remnant e i suoi persoanggi

Sul numero 1816 della rivista ha trovato posto anche la recensione di Fate/Samurai Remnant, a quanto pare il titolo migliore del mese visto che ha portato a casa quattro 9 per un totale di 36/40, mentre Infinity Strash: Dragin Quest The Adventure of Dai si è dovuto accontentare di tre 8 e un 7, per un totale di 31/40.

Per restare in tema, al momento il gioco più atteso dai lettori di Famitsu è Super Mario RPG, che ha rapidamente scalato la classifica dei most wanted.