Sea of Stars, voti eccellenti per il jRPG che si ispira ai classici

I voti assegnati a Sea of Stars dalla stampa internazionale sembrano eccellenti: a quanto pare il jRPG sviluppato da Sabotage e ispirato ai grandi classici del genere ha superato le aspettative delle varie testate, confermandosi un titolo davvero interessante.

But Why Tho? - 10

Dexerto - 10

WellPlayed - 9,5

NoisyPixel - 9,5

Nintendo Life - 9

Screen Rant - 9

The Beta Network - 9

Game Informer - 9

Multiplayer First - 9

Rectify Gaming - 9

Game Heroes - 9

IGN - 8

Eurogamer - 8

Push Square - 8

Pur essendo intimiditi dal confronto con Chrono Trigger, gli sviluppatori di Sea of Stars, insomma, hanno centrato l'obiettivo grazie all'intrigante mix di meccaniche tradizionali e innovative, pensato per far compiere all'intero filone dei sostanziali passi in avanti.