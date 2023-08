Purtroppo la scarsa diffusione di quella meravigliosa console che era il Dreamcast e una conversione per Wii non proprio riuscita nel 2008 hanno condannato la serie all'oblio... finora. Amigo e la sua cricca sono infatti tornati su Nintendo Switch con un nuovo episodio, e questa è la nostra recensione di Samba de Amigo: Party Central .

Se parliamo di rhythm game, non c'è alcun dubbio che le intuizioni alla base dell'originale Samba de Amigo siano state a dir poco brillanti. Era il periodo d'oro degli arcade SEGA, del resto, e negli uffici della casa giapponese talenti come Yuji Naka, Yu Suzuki, Toshihiro Nagoshi e Shun Nakamura snocciolavano in continuazione idee che avrebbero fatto la storia dei videogame.

Gameplay: no maracas no party?

Samba de Amigo: Party Central, Amigo e il suo caratteristico entusiasmo

Cominciamo dalla cosa più importante: come si comporta Samba de Amigo: Party Central su Nintendo Switch, e quanta distanza c'è fra la rilevazione di movimento dei Joy-Con e quella offerta dagli originali controller a forma di maracas? Anche stavolta gli sviluppatori si sono un po' dovuti arrangiare, ma rispetto al Samba de Amigo per Wii la situazione è decisamente migliorata.

La modalità di base chiede, infatti, di impugnare i Joy-Con "di traverso", con i pollici in corrispondenza dei tasti dorsali e tenendo i dispositivi in verticale all'inizio di ogni sessione di gioco. Ebbene, la precisione dei controlli ci è sembrata buona nei colpi in alto e sui lati, un po' rognosa in basso, ma semplicemente per via della necessità di scuotere i Joy-Con con abbastanza forza a ogni battuta, proprio come fossero delle maracas.

La meccanica principale viene in questo caso inframezzata da mini giochi, chiamiamoli così, in cui ci viene chiesto di assumere determinate posizioni (proprio come nell'originale Samba de Amigo), effettuare movimenti a ritmo, ma anche agitare i controller come se stessimo correndo i cento metri o eseguendo altri gesti atletici, oltre a disegnare eventuali traiettorie sfruttando i sei angoli della griglia principale.

Inanellare combo produce come al solito spettacolari moltiplicatori di punteggio che si riflettono su ciò che accade sullo schermo, con Amigo e i suoi amici che impazziscono letteralmente, mentre lo scenario si anima di colori ed elementi in movimento in grado di dare senza dubbio la sensazione di una grande festa. Al termine del brano arriva la valutazione finale e una quantità di punti e monete utili alla progressione, che si esprime attraverso lo sblocco e l'acquisto di accessori con cui personalizzare l'aspetto del protagonista.

Samba de Amigo: Party Central, con i punti e le monete è possibile acquistare accessori con cui agghindare il protagonista

Chiaramente con l'aumento del grado di difficoltà e dunque degli input richiesti la situazione diventa caotica e si finisce per notare una serie di tolleranze anche piuttosto ampie sulle rilevazioni, che gli sviluppatori hanno dovuto concedere per evitare di rendere l'esperienza troppo frustrante: una scelta a nostro avviso legittima rispetto al focus di questo episodio, pensato per divertirsi anche e soprattutto in compagnia, senza troppi fronzoli.

Abbiamo parlato di modalità di default, perché Samba de Amigo: Party Central consente, volendo, di giocare anche sfruttando i controlli tradizionali, nella fattispecie gli stick analogici e i pulsanti principali dei controller Joy-Con: un'opzione votata a una maggiore accessibilità e in tal senso più che benvenuta, ma è davvero superfluo dire che in questo modo l'esperienza viene snaturata e perde il proprio fascino.