Sea of Stars: gli sviluppatori non sono intimiditi dal confronto con Chrono Trigger

Molti giocatori in attesa di Sea of Stars paragonano in qualche modo il gioco a Chrono Trigger , uno dei classici assoluti del genere dei giochi di ruolo alla giapponese sviluppato dall'allora SquareSoft (ancora non si era fusa con Enix). Le influenze effettivamente sembrano evidenti, ma il team di sviluppo non sembra essere intimidito dal confronto.

Sulle spalle dei giganti

Sea of Stars è molto atteso

Almeno questo è ciò che traspare da quanto dichiarato in un'intervista concessa a Nintendo Life, in cui Thierry Boulanger, il direttore creativo di Sea of Stars, ha spiegato bene il punto: "Quindi, rispondendo alla tua domanda, ci intimidisce? Assolutamente. Comprendiamo il mandato che ci hanno dato le persone, ossia, 'Dammi e fammi provare di nuovo quella sensazione.' Parte della sfida è proprio che non possiamo farti tornare ad avere nove anni. (ride) Non abbiamo quegli ingredienti, quindi quello che dovremmo fare è creare qualcosa che sia buono quanto i ricordi che abbiamo di quei giochi."

L'uscita di Sea of Stars è davvero vicina: sarà disponibile a partire dal 29 agosto 2023 su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Sarà lanciato anche da subito su Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati. Sabotage Studio, il team di sviluppo del gioco, è diventato famoso per l'ottimo The Messenger, un metroidvania in stile retrò davvero apprezzato.