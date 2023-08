Elden Ring: giocatore ha finito il gioco usando solo una torcia

Un giocatore di Elden Ring ha finito il gioco usando solo una torcia , mostrando così un'abilità enorme e tanta, tanta dedizione alla causa. Si tratta solo dell'ultimo esponente del filone delle imprese incredibili legate al gioco di FromSoftware, usato sin dal lancio per proporre sfide da dare in pasto alla rete, che sono state anche parte del suo successo sui social.

I dettagli dell'impresa

Elden Ring è usato per sfide di ogni sorta

Il giocatore in questione, BartSimBro, ha impiegato un anno per riuscire e poi condividere un video su Reddit in cui mostra il momento finale della sua lunga avventura.

Ora fate ben attenzione, perché il filmato contiene una grossa anticipazione, ossia lo scontro con il boss finale e una delle sequenze conclusive del gioco di FromSoftware. Se non volete saperne nulla, non guardatelo e passate oltre. L'autore del video stesso ha messo un avviso sul contenuto.

Così BartSimBro descrive la sua impresa: "Mi ci è voluto letteralmente un anno, alcune pause, un lungo periodo di sospensione di sette mesi, ma alla fine sono riuscito a finire Elden Ring usando solo la torcia base.

Non ho usato talismani, ho usato pochissima corazza (per pesi leggeri) e l'unico modo con cui potevo fare danno era con la torcia. Inoltre, ho in qualche modo affrontato la battaglia contro l'Elden Beast, il che ha reso la fine più emozionante."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Proprio recentemente, FromSoftware ha pubblicato un nuovo gioco, Armored Core 6 Fires of Rubicon.