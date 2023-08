One Piece: il cosplay di Nami di nic_the_pixie in spiaggia ci prepara alla serie Netflix

Mancano davvero pochissimi giorni al debutto della serie Netflix di One Piece, che sarà disponibile nel catalogo del servizio di streaming a partire dal 31 agosto 2023. Per ingannare l'attesa numerosi cosplayer si sono attivati interpretando i membri della ciurma di Cappello di Paglia e tra questi c'è anche nic_the_pixie, anche conosciuta come Nichameleon, che ci propone un cosplay di Nami.

Nami è uno dei personaggi centrali di One Piece e in generale uno dei più famosi e apprezzati nel panorama di manga e anime. Non ha bisogno di grandi presentazioni, dato che è stata uno dei primi personaggi a unirsi alla sgangherata ciurma di Rufy in qualità di navigatrice e da allora è stata protagonista di vari archi narrativi.

Il cosplay di nic_the_pixie si basa sulla versione di Nami vista subito dopo il salto temporale di One Piece, contraddistinta dall'iconica accoppiata jeans e bikini da mare. Si tratta dunque di un cosplay classico, semplice nella realizzazione ma sempre di grande impatto, specialmente quando è questo il risultato.