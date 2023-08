Persona 3 Reload: svelati i requisiti hardware per PC, potrebbe utilizzare Denuvo

Come possiamo vedere si tratta di requisiti decisamente abbordabili . Infatti, nei consigliati troviamo una GeForce GTX 760, una scheda video di dieci anni fa. Partendo da questo presupposto, pur non sapendo i target di risoluzione, framerate e preset grafico delle configurazioni indicate, supponiamo che anche PC di fascia media dovrebbero riuscire a spingere il gioco al massimo delle potenzialità.

Persona 3 Reload utilizzerà Denuvo?

Nonostante non venga menzionato su Steam, l'EULA di Persona 3 Reload afferma che il gioco potrebbe impiegare Denuvo.

Per il momento Sega non ha dato nessuna indicazione ufficiale in merito, tuttavia è importante notare che molti altri giochi pubblicati su PC in passato dalla compagnia giapponese si sono avvalsi di questa tecnologia anti-tamper e quindi è molto probabile che sarà lo stesso anche per il remake di Persona 3. La buona notizia, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, è che solitamente Sega rimuove Denuvo dai suoi giochi dopo un determinato periodo dalla pubblicazione.

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload sarà disponibile dal 2 febbraio 2024, anche per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4. Inoltre sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.