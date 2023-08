Overwatch, il cosplay di Black Cat D.Va da nymphahri è perfetto per l'estate

nymphahri ha pubblicato nuove, coloratissime foto del suo cosplay dedicato a Black Cat D.Va, versione speciale del celebre personaggio di Overwatch: come si può vedere, si tratta di un'interpretazione assolutamente perfetta per l'estate.

Certo, un po' di allegria era davvero necessaria per lo sparatutto Blizzard, finito per diventare il gioco peggiore di sempre su Steam, stando alle recensioni degli utenti. Riuscirà il team di sviluppo a recuperare consensi e la fiducia degli utenti?

Ancora presto per dirlo, ma non c'è dubbio che il fascino della lore e dei personaggi di Overwatch sia ancora fortissimo fra gli appassionati, che apprezzano in particolare le skin leggendarie come appunto Black Cat D.Va, ispirata a uno stile giapponese.