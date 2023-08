Overwatch 2 è il gioco peggiore di sempre su Steam, stando alle recensioni degli utenti

Un malcontento che non scopriamo oggi, naturalmente, e che anzi accompagna il gioco già da diverso tempo a causa di alcune scelte controverse compiute dal team di sviluppo in merito al supporto post-lancio e ai suoi contenuti, specie nell'ambito dell'esperienza in single player.

Il peggiore di sempre?

Overwatch 2, un fiore in cambio di una recensione positiva

A stabilire l'attuale gerarchia dei giochi peggio recensiti su Steam è la Hall of Shame, che raccoglie appunto in una classifica i titoli disponibili sulla piattaforma Valve con la media recensioni più bassa in assoluto.

Come detto, Overwatch 2 ha conquistato la prima posizione di questo non invidiabile club, superando lo strategico cinese War of the Three Kingdoms e il mediocre racer Flatout 3: Chaos & Destruction. Ecco la top 10: