Overwatch 2 è arrivato su Steam ed è già bombardato di recensioni negative

Ieri Blizzard ha pubblicato la versione PC di Overwatch 2 su Steam, il primo dei giochi del suo catalogo che intente portare sulla piattaforma di Valve. Tuttavia lo sparatutto multiplayer non è stato affatto accolto a braccia aperte, anzi tutt'altro, dato che la stragrande maggioranza delle valutazioni degli utenti sono negative e siamo fondamentalmente di fronte a un altro caso di review bombing.

Infatti, nel momento in cui scriviamo Overwatch 2 ha una media "Estremamente Negativa" con 19.955 valutazioni, di cui solo il 17% è positiva. Le critiche non sono relative a chissà quali problemi della versione Steam e vengono soprattutto da chi ha già giocato in passato Overwatch 2 su altre piattaforme e ha deciso di usare gli strumenti di valutazione di Steam per esprimere il proprio dissenso.