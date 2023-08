Pokémon Scarlatto e Violetto: un Gastrodon competitivo in regalo con un codice promozionale

The Pokémon Company continua a elargire regali ai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto tramite dei codici promozionali da riscattare con la funzione Dono Segreto. Questa volta gli utenti potranno aggiungere alla propria collezione un Gastrodon basato sull'esemplare utilizzato da Eduardo Cunha, il campione dei Pokémon World Champions 2022, dunque parliamo di un Pokémon perfetto per affrontare gli scontri online.

Il codice per ottenere il Pokémon in questione è "23WCSGASTR0D0N" (senza virgolette, le "0" sono degli zeri). Se siete interessati affrettatevi: sarà disponibile infatti solo fino al 14 agosto 2023.

Questo Gastrodon è al livello 50, ha una natura Calma, lo strumento Avanzi e l'abilità Acquascolo. Conosce le mosse Geoforza, Ventogelato, Sbadiglio e Protezione.

Inoltre, se ancora non lo avete fatto, siete ancora in tempo per ottenere anche il Pokémon Leggendario Mew tramite un altro codice.