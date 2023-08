Overwatch 2: un gameplay trailer presenta Illari, la nuova eroina di supporto

Con l'abilità Scoppio, invece, Illari respinge via i nemici e ottiene uno slancio verticale che può sfruttare anche per superare ostacoli e raggiungere velocemente zone sopraelevate. La sua Ultimate, Sole Imprigionato , genera un'esplosione di energia ad area e applica lo status Colpo di Sole agli avversari. I target con questo malus se subiscono troppi danni detoneranno un ulteriore esplosione letale.

In particolare la sua arma, il Fucile Solare , sprigiona una fascio di luce che infligge danni considerevoli a lungo raggio, mentre se puntato sugli alleati ripristina i loro punti salute. Inoltre, può curare la squadra utilizzando la sua Torretta Curativa, che elargisce cure in un determinato raggio d'azione.

Stando ai dettagli condivisi dal team di sviluppo, Illari è un personaggio di supporto peculiare in quanto il suo kit è incentrato sui danni e le permette di curare i compagni mentre supporta anche la manovra offensiva della squadra.

La stagione Invasione di Overwatch 2 è finalmente iniziata poche ore fa e tra le varie novità introdotte per lo sparatutto multiplayer c'è anche Illari , un nuovo personaggio di supporto , che è protagonista di un trailer in italiano pubblicato da Blizzard, che trovate nel player sottostante.

Come sbloccare Illari

Come per gli altri eroi pubblicati dopo il lancio di Overwatch 2 e il passaggio alla formula free-to-play, Illari sarà disponibile fin da subito per i giocatori che acquisteranno il Pass Battaglia Premium. Tutti gli altri, invece, potranno sbloccarla gratuitamente arrivando al grado 45.

Illari non è l'unica novità di Overwatch 2: Invasione. La nuova stagione infatti ha introdotto una nuova modalità di gioco PvP Punto Critico, un nuovo sistema di progressione e le prime Missioni Storia cooperative.