Lollipop Chainsaw Remake: rinviata la data di uscita e svelato il titolo ufficiale

Dragami Games ha deciso di rinviare il remake di Lollipop Chainsaw. Non uscirà più nel corso del 2023 come precedentemente indicato, con il nuovo periodo di uscita fissato all'estate del 2024, con piattaforme di riferimento ancora da svelare. Lo studio giapponese ha anche svelato il nome ufficiale di questo rifacimento, ovvero Lollipop Chainsaw RePOP, e condiviso il logo e un artwork del gioco (l'immagine campeggiata in testa alla notizia).

Il rinvio della pubblicazione è stato deciso per dare modo al team di sviluppo di realizzare la migliore esperienza possibile per i giocatori, stando a quanto dichiarato dallo studio, che si scusa per i fan per il ritardo.

"Sebbene lo sviluppo di Lollipop Chainsaw RePOP sia stato portato avanti con l'intenzione di pubblicarlo nel 2023, il nostro impegno nel fornire la migliore esperienza qualitativa possibile ai nostri giocatori ci ha portato a prendere la difficile decisione di estendere il periodo di sviluppo per garantire questo obiettivo", ha dichiarato Dragami Games con un comunicato stampa.

"Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che stavano aspettando l'ultimo capitolo della serie Lollipop Chainsaw e chiediamo gentilmente la vostra comprensione al riguardo".