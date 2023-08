PS5 Slim, arriva anche la foto dell'alimentatore: è più piccolo dell'attuale

L'autore del possibile leak di PS5 Slim sostiene che si tratta di una PSU più piccola rispetto a quella montata sulle attuali PS5, sebbene non più efficiente in termini di potenza. Cosa significhi questo ai fini dei consumi, della dissipazione del calore e delle prestazioni è tutto da vedere, chiaramente.

Lettore disco rimovibile ma anche più piccola?

C'è sicuramente un bel po' di confusione in questo momento per quanto concerne le voci riguardanti il nuovo modello di PS5 che dovrebbe debuttare nei negozi già quest'anno. Il noto leaker Tom Henderson aveva infatti parlato di una PlayStation 5 con lettore disco estraibile, non di una versione slim.

È tuttavia possibile che alla fine i due progetti coincidano: guardando il video pubblicato da BwE nelle scorse ore, si nota non solo la linea di demarcazione al centro della cover che dovrebbe consentire appunto lo smontaggio del lettore disco e la sua sostituzione con un pannello che vada a donare al dispositivo una forma simmetrica, ma anche il fatto che il leaker tiene la console con una sola mano, ruotandola a favore di telecamera.